Presiden Putin Meradang, Rusia Usir 755 Diplomat Amerika Serikat

TRIBUN-TIMUR.COM, MOSKOW - Hubungan diplomatik Amerika Serikat dan Rusia terus memanas. Pemicunya, Kongres Amerika Serikat (AS) kembali memberi sanksi kepada Rusia. Tak terima dengan putusan kongres negeri adidaya itu, Presiden Rusia Vladimir Putin bereaksi lebih keras.

Sebagai balasannya, Putin mengusir 755 staf diplomat AS pulang ke negaranya. Pengusiran ini tak lama setelah DPR dan Senat AS menyetujui sanksi baru untuk Rusia, Minggu (30/7/2017) waktu setempat.

Moskow bahkan mengancam akan menyita dua properti diplomatik milik AS.

Hal itu disampaikan Putin dalam sebuah wawancara yang disiarkan di televisi yang disiarkan Minggu itu.

"Karena masih ada lebih dari seribu pegawai, yakni diplomat dan staf pendukungnya, masih bekerja di Rusia," ucap Putin.

"Sebanyak 755 orang di antaranya harus menghentikan tugasnya di Federasi Rusia," katanya lagi.

Putin juga mengatakan 755 staf diplomatik yang diperintahkan itu harus meninggalkan Rusia paling lambat hingga 1 September mendatang.

AS ditargetkan untuk mengurangi staf diplomatnya di Rusia hingga berjumlah 455 orang, serupa dengan jumlah diplomat Rusia di AS usai AS mengusir 35 diplomat Rusia pada Desember lalu.

Pernyataan Pemerintah Rusia itu sangat "disayangkan" Departemen Dalam Negeri AS.

