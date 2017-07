Yuk ke Lotte Mart, Ada Pesta Diskon Hingga Beli Satu Gratis Satu

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Beragam promo dan paket spesial disiapkan manajemen perusahaan ritel Lotte Mart di Mall Panakkukang Makassar.

Mulai pesta diskon, beli satu gratis satu dan paket spesial. Beberapa produk mendapat tawaran promo spesial hingga akhir bulan.

Pantauan Tribun Timur, Sabtu (29/7/2014), produk yang sedang promo misal mentega Forvita Margarine all variant dibanderol seharga Rp 5.200 mendapat promo beli dua gratis satu.

Lafonte Spaghetti and Fettucine 450 gram seharga Rp 16 ribu mendapat diskon 20 persen sisa Rp 12.800 per bungkus.

Promo lainnya Supermi all variant yang dibadnerol Rp 2.200 per bungkus jika beli tiga sisa Rp 6.000. Beli dua gratis satu Nutrijell Reguler 15 gram all variant seharga Rp 5.500 per bungkus.

Beli dua gratis satu Big Cola all variant dibanderol Rp 3.000 per botol. Promo pembelian ini berlaku juga untuk camilan Tango 145 gram seharga Rp 7.500.

Kemudian ada paket seharga Rp 25 ribu ditawarkan ke pelanggan. Termasuk kecap manis ABC 520 ml seharga Rp 18.500, 3 Ayam telor kuning 200 gram Rp 4.200 per bungkus, Palmia Margarine 200 gram Rp 4.600 dan Masako ayam 6x11 gram seharga Rp 3.200 per pack. (*)