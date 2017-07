Pemuda LDII Hadiri Pelatihan IT Dispora Sulsel

Citizen Reporter, Ismail Arifin melaporkan dari Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Puluhan pemuda Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Sulawesi Selatan mengikuti pelatihan digital marketing dan informasi teknologi (IT) angkatan pertama yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Dinasti Jl Lombok No. 30, Pattunuang, Makassar,selama tiga hari, Kamis hingga Sabtu (29/7/2017).

Kegiatan ini mengangkat tajuk Pelatihan Informasi Teknologi (IT) Bagi Tenaga Kepemudaan Angkatan I Tahun Anggaran 2017.



Acara ini dibuka oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sulsel yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan Megawati, SE.,MM. Turut hadir Ketua DPW LDII Sulsel Hidayat Nahwi Rasul, dan Wakil Ketua Ishak Andi Ballado dan Muhktar Mannan, wakil sekretaris Ismail Arifin, dan puluhan Pemuda LDII dan Forum Telematika Sulsel, Pelajar, Mahasiswa, dan Forum Binaan Dispora terdekat, Home Basecamp Ballatta Sulsel, LSM Laskar Merah Putih Indonesia, KPI, PP Pemilar, Mapalasta UIN Alauddin, Forum Pemuda Bhinneka Tunggal Ika (FPBTI), dan Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI).



“Era globalisasi menuntut dan syarat dengan persaingan, menguasai teknologi informasi dan komunikasi adalah mutlak sebagai sarana komunikasi global untuk peningkatan kwalitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas, terampil, berakhlaq mulia, agar mampu bersaing di tingkat nasional, regional, maupun internasional” tutur Megawati dalam sambutannya.



“Pemerintah, Masyarakat, LSM, dan Pemuda itu sendiri berhak memfasilitasi kegiatan kepemudaan, sesuai dengan tujuan dari pembangunan kepemudaan menurut UU no. 40 tahun 2009 yaitu untuk mewujudkan pemuda yang berakhlaq, beriman, bertaqwa kepada Allah Yang Maha Esa serta cerdas, kreatif, trampil, jujur, inovatif, dan bertanggung jawab baik dibidang kepemimpinan, kepeloporan, maupun di bidang kewirausahawan” lanjut Megawati.



Sementara itu di tempat yang sama, Ketua DPW LDII Sulsel Hidayat Nahwi Rasul dalam arahannya mengatakan “Inti dari internet adalah pengetahuan dan informasi, kita tidak akan mendapat ilmu pengetahuan dan informasi yang baik kalau tidak berani menyelam, sebab kedua hal tersebut ada di kedalaman internet” tutur Hidayat



“Hanya saja, kebanyakan orang terjebak dalam trend percakapan medsos semisal whatsapp, facebook, dan instagram” lanjut Hidayat. “Terlebih lagi bila penggunaan internet untuk menyebar hoax dan konsumtif. Seharusnya kita harus cerdas dan produktif menghasilkan informasi yang bermanfaat” ucap Ketua Forum Telematika Kawasan Indonesia Timur.



Pelatihan IT ini dihadiri kurang lebih 60 pemuda dan rencananya pelatihan informasi teknologi Dispora Prov. Sulsel ini akan dilaksanakan hingga angkatan ke-5 di bulan Juli dan Agustus. (*)