Wapres JK di Makassar
VIDEO: JK Datang, Mobil DD 1 Parkir di Jalan Raya
Mobil tipe Alphard Eksklusif ini pun sering dikendarai oleh Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulsel.
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Mobil DD 1 plat merah parkir di Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sulsel, Jumat (28/7/2017).
Mobil ini pun parkir saat JK meresmikan e-Panrita Center.
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Mobil tipe Alphard Eksklusif ini pun sering dikendarai oleh Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulsel.
Bagaimana mobil ini parkir di tepi jalan raya, berikut videonya
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Wapres JK di Makassar
Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Suryana Anas
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