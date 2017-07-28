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Wapres JK di Makassar

VIDEO: JK Datang, Mobil DD 1 Parkir di Jalan Raya

Mobil tipe Alphard Eksklusif ini pun sering dikendarai oleh Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulsel.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Mobil DD 1 plat merah parkir di Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sulsel, Jumat (28/7/2017).

Mobil ini pun parkir saat JK meresmikan e-Panrita Center.

Baca: JK: Sebuah Kehormatan Nama Saya Dipakai JK e-Panrita

Mobil tipe Alphard Eksklusif ini pun sering dikendarai oleh Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulsel.

Bagaimana mobil ini parkir di tepi jalan raya, berikut videonya

Tags
Jusuf Kalla
Syahrul Yasin Limpo
Makassar
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Wapres JK di Makassar

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Suryana Anas
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