Beli 2 + Gratis 1 Koko Krunch 50 Gram di Hypermart

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sereal sarapan gandum rasa coklat Koko Krunch sering menjadi pilihan anak-anak sebagai camilan maupun untuk kebutuhan sarapan pagi.

Nah, bagi Anda yang hobi mengonsumsi sereal sarapan gandum rasa coklat ini, tak ada salahnya berjalan-jalan ke Hypermart.

Saat ini Nestle Koko Krunch 80 gram sedang mendapat promo beli dua tambah gratis satu bungkus. Per bungkus dibanderol seharga Rp 9.900.

Pantauan Tribun Timur di Hypermart Mall Panakkukang, Jumat (28/7/2017), promo lain yang ditawarkan yaitu Choco Chips Susu Putih Cup 20 gram seharga Rp 6.675 turun menjadi Rp 5.006, Simba Tuffis Sereal Isi Krim 50 gram seharga Rp 6.200 turun menjadi Rp 4.650. Untuk produk yang sama kemasan boks 240 gram dibanderol seharga Rp 25 ribu turun menjadi Rp 18.750.

Berikutnya Quaker 3 in 1 Cokelat 12s x 29 gram seharga Rp 31.050 turun menjadi Rp 21.735. Value Plus Oatmeal Instant 200 gram seharga Rp 10.350 turun menjadi Rp 9.315. Oatsy Havermout Oatmeal Qu Cook 250 gram seharga Rp 9.250 turun menjadi Rp 8.325. (*)