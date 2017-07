Anda Ulang Tahun? Hardware Beri Diskon 30 Persen

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Toko pakaian Hardware di lantai 2 Mal Panakkukang Makassar menawarkan beragam pakaian dan sepatu. Mulai busana casual, atasan, outer, tunik, kemeja, baju kantoran, syar'i hingga jaket.

Adapula celana, dress hingga aksesoris mulai Rp 98 ribuan hingga Rp 400 ribuan.

Hingga akhir Juli ini, Hardware menawarkan beragam diskon kepada para pelanggan setianya. Di antaranya diskon 20 persen semua barang new arrival (terbaru).

"Produk terbaru yang dihadirkan kebanyakan atasan. Bahannya beragam. Ada rajutan hingga katun. Motinya juga bervariasi, polos, hingga garis garis. Mulai Rp 118 ribu," jelas Back Up PIC Hardware Mal Panakkukang Makassar, Shylvi saat ditemui Tribun Timur, Jumat (28/7/2017).

Shylvi menyebut salah satu koleksi anyar yang baru dilaunching adalah Michelle Ziudith Hardware Outer.

Hardware Outer Dark Green, dilengkapi kancing dan karet paga bagian perut dibanderol seharga Rp 229 ribu. Meoiliki kaos dalaman berwarna putih Hardware White ditawarkan seharga Rp 118 ribu.

Program diskon lainnya, yaitu Best buy diskon 50 persen bagi pelanggan yang membeli satu item produk pakaian. Jika beli dua tambah lagi diskon 10 persen.

Beberapa pilihan busana yang mendapat tawaran promo ini adalah Hardware 14109 Light blue Rp 278 ribu, Hardware 14754 Black Rp 268 ribu, Hardware 14114 Dark Blue Rp 238 ribu, Hardware 13646 Light Blue Rp 248 ribu.

Kemudian, pelanggan yang melakukam transaksi pembanjaan Rp 500 ribu otomatis bergabung menjadi member. Benefit yang didapatkan yaitu potongan harga 15 persen setiap berbelanja di Hardware. Serta diskon 10 persen berbelanja di Gaudi dan Hava.

"Jika pelanggan yang datang berbelanja sedang berulang tahun, akan kami berikan diskon 30 persen selama bulan kelahirannya," tambah Shylvi.

Beberapa pilihan atasan Hardwarw diantaranya Hardware black Rp 128 ribu, Hardware Cream 14750 Rp 148 ribu, Hardware 13694 Navy Rp 248 ribu, Hardware 13814 Black Rp 238 ribu.

Hardware juga menawarkan sepatu kets dan slip on bagi para pelanggan. Khususnya sahabat Noah. Sepatu Arl by Hardware kets dan slip on Hardware 8712 sho 1 002 ditawarkan seharga Rp 538 ribu, Hardware 8714 sho1-001 Rp 568 ribu. Ditawarkan dalam pilihan warna putih. (*)