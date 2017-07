VIDEO: Ini Menu Baru D'Lounge Aston Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Ada menu baru di D'Lounge lantai 19, Hotel Aston, Makassar, Sulawesi Selatan yang akan rilis Agustus hingga Oktober 2017 mendatang.

Menu tersebut diperkenalkan langsung General Manager Aston, Joko Budi Jaya, Chef Aston, Irwan, dan manajemen Aston lainnya.

Chef Aston, Irwan, mengatakan, menu-menu yang akan rilis ini merupakan salah satu kuliner terbaik tahun ini.

"Salah satu menu terbaik kita, dengan cita rasa yang tentunya menggugah selera para pengunjung Hotel Aston," kata Irwan.

Menu tersebut bisa dinikmati di Olympus Restaurant di lantai satu, Pool Bar lantai 15 dan D'Lounge lantai 19.

Untuk menu di Olympus Restaurant para pengunjung bisa menikmati enaknya Soup Rawon Oxtail plus Ice Lemon Tea hanya Rp 75 ribu nett berlaku sepanjang hari.

Nasi Rames plus Ice Lemon Tea hanya Rp 65 ribu nett berlaku pada jam makan siang atau pukul 11.00 wita hingga 15.00 wita.

Menu di Pool Bar pengunjung bisa menikmati Pineaple Pizza plus Ice Lemon Tea Rp 45 ribu nett.

Burger plus Ice Lemon Tea Rp 45 ribu nett dan dan Sandwich plus Ice Lemon Tea Rp 45 ribu nett.

Sementara di D'Lounge, para pengunjung bisa nikmati dua jenis minuman, yakni Cocktail Rp 85 ribu nett dan Mocktail Rp 35 ribu nett.

Minuman jenis Coctail ada dua macam, Cucumber Gin Slam dan White Bikini Rp 85 ribu nett.

Mocktail ada dua macam pula, Pinne in The Sky dan The Last Kiss Rp 35 ribu saja.

mulai Rp 35 ribu hingga Rp 85 ribu nett.