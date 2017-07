Kamis Pagi, Barcelona Tantang MU dan Madrid Jumpa City

MAKASSAR, TRIBUN - Laga lanjutan turnamen pramusim, International Champions Cup (ICC) 2017, hari Kamis (27/7/2017) pagi Wita, akan menyajikan tiga pertandingan seru.

Pada pertandingan pertama yang berlangsung di Amerika Serikat, klub raksasa Spanyol, Barcelona, akan menantang Manchester United (MU). Kick off pukul 07:30 Wita.

Pada turnamen ini, MU yang diarsiteki Jose Mourinho memimpin klasemen sementara dengan poin 5 dari dua kali tampil.

Pada laga perdana, MU menggasak tim sekotanya, Manchester City 2-0. Kemudian MU menang adu penalti lawan Real Madrid.

Sedangkan El Barca baru sekali tanding. Hasilnya, tim dengan pelatih baru, Ernesto Valverde, itu mengalahkan Juventus 2-1.

Laga ini akan menjadi adu tajam antara striker baru MU, Romelu Lukaku, dengan Neymar Jr yang digosipkan akan pindah ke PSG.

Keduanya sama-sama sudah mencetak gol di ajang ini.

Laga tak kalah seru mempertemukan Real Madrid lawan Manchester City. Zinedine Zidane akan adu strategi dengan Pep Guardiola.

El Real dan City sama-sama kalah pada laga perdananya.

Pada laga lainnya, juara Liga Italia 2017, Juventus, menghadapi tim kaya asal Perancis, PSG. (*)

Jadwal Pertandingan

27 Juli 2017

07:30 (Wita) Barcelona vs Manchester United

09:05 Paris Saint Germain (PSG) vs Juventus

11:30 Manchester City vs Real Madrid

Klasemen Sementara

1. Manchester United 2 5

2. AS Roma 2 4

3. Tottenham Hotspur 2 3

4. Barcelona 1 3

5. Paris Saint Germain 2 2

6. Real Madrid 1 1

7. Juventus 1 0

8. Manchester City 1 0