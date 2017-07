Ini Jadwal Pertandingan dan Klasemen Sementara ICC 2017

MAKASSAR, TRIBUN - Turnamen pramusim yang melibatkan klub-klub top Eropa, International Champions Cup (ICC) 2017, yang dihelat di Amerika Serikat, memasuki laga kelima.

Hari Kamis (27/7/2017) pagi Wita, akan berlangsung tiga pertandingan seru. Ini jadwal lengkapnya:

Jadwal Pertandingan

27 Juli 2017

07:30 (Wita) Barcelona vs Manchester United

09:05 Paris Saint Germain (PSG) vs Juventus

11:30 Manchester City vs Real Madrid

Klasemen Sementara

1. Manchester United 2 5

2. AS Roma 2 4

3. Tottenham Hotspur 2 3

4. Barcelona 1 3

5. Paris Saint Germain 2 2

6. Real Madrid 1 1

7. Juventus 1 0

8. Manchester City 1 0