Hebat, Siswi Maros Lolos Pertukaran Pelajar YES Amerika

Sila Farsidia Putri (17) siswa kelas 3 SMAN 1 Maros lolos dalam program pertukaran pelajar Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES) dari lembaga AFS Intercultural Program dari Amerika.

Sila Farsidia Putri (17) pelajar asal Maros yang siap membawa nama Maros di negeri Paman Sam, Amerika.

Siswa kelas 3 SMAN 1 Maros ini berhasil lolos dalam program pertukaran pelajar Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES) dari lembaga AFS Intercultural Program dari Amerika.

Sila mengatakan, Kamis (27/7/2017) YES adalah program beasiswa penuh yang diberikan oleh U.S. Department of State kepada siswa SMA atau sederajat yang berprestasi.

Beasiswa ini bertujuan menjembatani pemahaman dan saling pengertian antara masyarakat antar negara dengan populasi muslim yang signifikan dengan masyarakat Amerika Serikat.

Sila, sapaan akbarnya menjadi satu-satunya pelajar Maros yang berhasil lolos program YES bersama 79 pelajar dari seluruh Indonesia.

Gadis yang berparas manis ini tidak lolos begitu saja. Sila harus berjuang dan bekerja keras unntuk lolos saat tahapan seleksi yang sangat ketat.

Seleksi tersebut terdiri dari tes pengetahuan umum, tes wawancara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, diskusi kelompok, dan tes penulisan essai dalam bahasa Inggris.

Tahapannya pun sangat ketat karena seleksinya mulai tingkat provinsi, Nasional hingga Internasional dengan pesaing dari berbagai belahan dunia.

Anak pertama dari dua bersaudara pasangan Soegiarto dan Faizah ini, akan berangkat tanggal 30 Juli mendatang dan melanjutkan sekolah di Lowa, Amerika Serikat.

Di negara yang terkenal penghasil jagung tersebut, Sila akan tinggal bersama keluarga angkat selama 11 bulan.

Sila berharap bisa belajar lebih banyak di Amerika, dan memberi contoh bagi pelajar lain untuk berkontribusi mengharumkan nama Indonesia, khususnya nama baik Kabupaten Maros dengan prestasinya.

"Semoga pelajar lain juga termotivasi untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama sekolah maupun daerah," kata Sila. (*)