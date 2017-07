Bobotoh Pelindung The Jak Wafat, Suporter PSM Berduka

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham Mulyawan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Innalillahi Wa Innalillahi Rajiun, berita duka datang dari suporter Persib. Ricko Andrean, suporter Persib menghembuskan nafas terakhirnya.

Ricko wafat setelah dirawat di rumah sakit gara-gara pengeroyokan yang dilakukan kepadanya oleh oknum suporter Bobotoh saat laga Persib versus Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api beberapa waktu lalu.

Saat itu Ricko dikabarkan tengah berusaha melindungi suporter The Jak - sebutan suporter Persija, naas ketika itu ia tidak menggunakan atribut Persib sehingga ia pun menjadi bulan-bulanan oknum tidak bertanggung jawab tersebut.

Para suporter PSM Makassar turut menyampaikan belasungkawa kepada Alm.Ricko. Seperti diutarakan oleh Sekretaris Red Gank, Sadakati Sukma melalui akun Instagramnya.

"Atas namaa pribadi dan suporter Red Gank,‎ mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Kang Ricko. Semoga tidak ada lagi saudara kami yaang mengalami nasib sama," tulis Sadat.

Senda juga disampaikan zona kelompok suporter The Maczman di Jawa Timur. "Kami segenap keluarga Maczman Jatim berduka cita atas meninggalnya saaudaraa kami di Bobotoh yang meninggal akibat menjadi korban ulaah anaarkis oleh sesama Bobotoh karena diduga anggota The Jaak setelah berusaha menolong anggota The Jak yaang dikeroyok,".

"Semoga amal dan ibadah saudara kami di terima di sisi Allah Yang Maha Esa. Dan keluarga yaang ditinggalkan diberi ketabahan," tulis Maczman Jatim di media sosial Instagram.