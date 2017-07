Barca Pimpin Klasemen, Madrid Kalah Telak

MAKASSAR, TRIBUN - Dua klub raksasa asal Spanyol, Barcelona dan Real Madrid, mencatat hasil berbeda pada laga lanjutan International Champions Cup 2017 di Amerika Serikat, Kamis (27/7/2017) pagi Wita.

Barcelona mengalahkan Manchester United (MU) 1-0 lewat gol Neymar di menit ke-31. Neymar sudah mencetak tiga gol di ajang ini. Dua gol lainnya ke gawang Juventus.

El Barca menggeser MU dari puncak klasemen dengan poin penuh 6 dari dua kali menang.

MU tetap di urutan kedua dengan poin 5. AS Roma peringkat ketiga dengan poin 4.

Pada laga lain, Manchester City menggasak Real Madrid 4-1. Sebelumnya, di laga perdana, Real Madrid juga kalah lawan MU.

Empat gol City masing-masing dicetak Nicolas Otamendi, Raheem Sterling, John Stones, dan rekrutan baru Brahim Diaz.

Madrid baru bisa memperkecil kekalahan di akhir babak kedua melalui Oscar Rodriguez.

Pada laga ini, pelatih Madrid Zinedine Zidane mencoba beberapa pemain pelapis dan wajah baru, seperti Achraf Hakimi, Alvaro Tejero, Marcos Llorente, dan Daniel Ceballos. (*)

Hasil Pertandingan

Kamis (27/7/2017)

Barcelona vs Manchester United 1-0

Paris Saint Germain vs Juventus 2-3

Manchester City vs Real Madrid 4-1

Jadwal Pertandingan

30 Juli 2017

06.00 (Wita) Manchester City vs Tottenham Hotspur

07.30 Real Madrid vs Barcelona