Yuk Nonton Pertunjukan Shaolin di Afrika Art and Culture Exchange

Panitia Girinaga Entertainment saat berkunjung ke kantor Tribun Timur, Selasa (25/7/2017). Girinaga Entertainment bakal menggelar acara Afrika Art and Culture Exchange bertajuk With Love We Are Here, Sabtu (12/8/2017).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ingin menyaksikan aksi pertunjukan Shaolin Kungfu yang dipadukan dengan aksi bela diri khas Afrika? Datang saja ke Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Sabtu (12/8/2017) mendatang.

Girinaga Entertainment bakal menggelar acara Afrika Art and Culture Exchange bertajuk With Love We Are Here, Sabtu (12/8/2017).

Afrika Art and Culture Exchange merupakan pertunjukan seni yang menampilkan shaolin kungfu dengan beragam atraksi bela diri, tarian, budaya Makassar serta berbagai kemeriahan yang dikemas spesial untuk menghibur warga Makassar.

Hal tersebut dipaparkan pihak panitia Girinaga Entertainment saat berkunjung ke kantor Tribun Timur, Selasa (25/7/2017).

Hadir ketua panitia Novrendy didampingi jajaran panitia lainnya yaitu Roy Ruslim, Arief, Robby, Chenny, Hartavia, Willy.

Menurut Novrendy, pertunjukan Afrika Art and Culture Exchange juga menampilkan nyanyian, tarian 4 Etnis, tarian Tionghoa dan tarian asli Afrika.

Kemudian, pertunjukan ini juga terbuka bagi masyarakat umum. Bagi yang ingin membeli tiketnya bisa diperoleh di Old Town White Coffee Botolempangan, Cafe Obe, Old town White Coffee Mall PIPO, RM Nona Nona dan kantor Tribun Timur di Jl Cenderawasih No 430 Makassar. (*)