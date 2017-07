Anak-Anak Afrika Bakal Tampilkan Shaolin Kungfu di Four Points

Panitia Girinaga Entertainment saat berkunjung ke kantor Tribun Timur, Selasa (25/7/2017). Girinaga Entertainment bakal menggelar acara Afrika Art and Culture Exchange bertajuk With Love We Are Here, Sabtu (12/8/2017). Afrika Art and Culture Exchange merupakan pertunjukan seni yang menampilkan shaolin kungfu dengan beragam atraksi bela diri, tarian, budaya Makassar serta berbagai kemeriahan yang dikemas spesial untuk menghibur warga Makassar. tribun timur/muhammad abdiwan

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Girinaga Entertainment bakal menggelar acara Afrika Art and Culture Exchange bertajuk With Love Here We Are di hotel Four Points by Sheraton, Jl Landak Baru, Sabtu (12/8/2017).

Afrika Art and Culture Exchange merupakan pertunjukan seni yang menampilkan shaolin kungfu dengan beragam atraksi bela diri, tarian, budaya Makassar serta berbagai kemeriahan yang dikemas spesial untuk menghibur warga Makassar.

Panitia Girinaga Entertainment saat berkunjung ke kantor Tribun Timur, Selasa (25/7/2017). Girinaga Entertainment bakal menggelar acara Afrika Art and Culture Exchange bertajuk With Love We Are Here, Sabtu (12/8/2017). Afrika Art and Culture Exchange merupakan pertunjukan seni yang menampilkan shaolin kungfu dengan beragam atraksi bela diri, tarian, budaya Makassar serta berbagai kemeriahan yang dikemas spesial untuk menghibur warga Makassar. tribun timur/muhammad abdiwan (TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN)

Pertunjukan ini juga terbuka bagi masyarakat umum. Bagi yang ingin membeli tiketnya bisa diperoleh di Old Town White Coffee Botolempangan, Cafe Obe, Old town White Coffee Mall PIPO, RM Nona Nona dan kantor Tribun Timur di Jl Cenderawasih No 430 Makassar.

Harga tiket reguler dibanderol mulai Rp 50 ribu, VIP Rp 150 ribu dan VVIP Rp 500 ribu. Bagi yang memesan tiket di melalui Tiket.com akan mendapat potongan harga 10 persen. Begitu pula dengan pengguna TFC Premium yang membeli tiket jenis apapun akan mendapat diskon 10 persen.

Shaolin kungfu akan dipentaskan oleh anak-anak berusia 8-15 tahun yang berasal dari Malawi dan Lesotho, Afrika. Dalam show tersebut, anak-anak dari Afrika akan memperagakan teknik bertarung yang selama ini mungkin hanya di saksikan dalam film maupun layar lebar lainnya.

Tak ketinggalan, para performer akan menggunakan baju adat Bugis Makassar dan ditampilkan kesenian daerah khas Sulsel.

Hal tersebut dipaparkan pihak panitia Girinaga Entertainment saat berkunjung ke kantor Tribun Timur, Selasa (25/7/2017).

Hadir ketua panitia Novrendy didampingi jajaran panitia lainnya yaitu Roy Ruslim, Arief, Robby, Chenny, Hartavia, Willy.

Menurut Novrendy, pertunjukan Afrika Art and Culture Exchange juga menampilkan nyanyian, tarian 4 Etnis, tarian dari Girinaga etnis Tionghoa dan tarian asli Afrika.

"Kedatangan performer Shaolin Kungfu ke Indonesia sebagai wujud apresiasi

Amifoto Care Center atas partisipasi, support dan bantuan warga Indonesia selama ini terhadap anak-anak Afrika," katanya. (*)