Pilgub Sulsel 2018
Nurdin Halid Juga Buru 11 Kursi Partai Demokrat
Mereka pun mengambilkan formulir untuk pasangan calon gubernur Sulsel dari Partai Golkar, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar.
Irwan Muin, Sekretaris Bappilu Golkar Sulsel, dan Nasruddin Upel (Wakil Sekretaris Golkar Sulsel) pagi-pagi menyambangi Sekretariat Partai Demokrat Sulsel di Jl Yusuf Daeng Ngawing, Makassar, Sulsel, Senin (24/7/2017) pagi.
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Sekretaris Bappilu Golkar Sulsel Irwan Muin dan Wakil Sekretaris Golkar Sulsel Nasruddin Upel pagi-pagi menyambangi Sekretariat Partai Demokrat Sulsel di Jl Yusuf Daeng Ngawing, Makassar, Sulsel, Senin (24/7/2017) pagi.
Mereka pun mengambilkan formulir untuk pasangan calon gubernur Sulsel dari Partai Golkar, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar.
NH-Aziz juga berburu 11 kursi Partai Demokrat Sulsel.
"Kami mendaftar di Demokrat atas perintah dari Pak NH," kata Irwan Muin.
Mereka diterima langsung oleh Fadriaty AS, Wakil Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Daerah.
Sebelumnya, NH juga mendaftar di PDIP Sulsel, Partai Hanura Sulsel, Partai Gerindra Sulsel, dan PKS Sulsel (*)
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Pilgub Sulsel 2018
Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Anita Kusuma Wardana
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