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Pilgub Sulsel 2018

Nurdin Halid Juga Buru 11 Kursi Partai Demokrat

Mereka pun mengambilkan formulir untuk pasangan calon gubernur Sulsel dari Partai Golkar, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar.

Nurdin Halid Juga Buru 11 Kursi Partai Demokrat
Irwan Muin, Sekretaris Bappilu Golkar Sulsel, dan Nasruddin Upel (Wakil Sekretaris Golkar Sulsel) pagi-pagi menyambangi Sekretariat Partai Demokrat Sulsel di Jl Yusuf Daeng Ngawing, Makassar, Sulsel, Senin (24/7/2017) pagi. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Sekretaris Bappilu Golkar Sulsel Irwan Muin dan Wakil Sekretaris Golkar Sulsel Nasruddin Upel  pagi-pagi menyambangi Sekretariat Partai Demokrat Sulsel di Jl Yusuf Daeng Ngawing, Makassar, Sulsel, Senin (24/7/2017) pagi.

Mereka pun mengambilkan formulir untuk pasangan calon gubernur Sulsel dari Partai Golkar, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar.

NH-Aziz juga berburu 11 kursi Partai Demokrat Sulsel.

"Kami mendaftar di Demokrat atas perintah dari Pak NH," kata Irwan Muin.

Mereka diterima langsung oleh Fadriaty AS, Wakil Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Daerah.

Sebelumnya, NH juga mendaftar di PDIP Sulsel, Partai Hanura Sulsel, Partai Gerindra Sulsel, dan PKS Sulsel (*)

Tags
Nurdin Halid
Demokrat
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Pilgub Sulsel 2018

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Anita Kusuma Wardana
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