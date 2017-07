Menyakitkan! 2 Kali Diceraikan, Putus dari Raffi Ahmad, Artis Cantik Ini Baru Saja Ditinggal Nikah

TRIBUN-TIMUR.COM - Penyanyi Wahyu Setyaning Budi atau Yuni Shara (45) kembali harus menerima kenyataan pahit dalam kehidupan asmaranya.

Lagi, dia ditinggal menikah kekasihnya, Chico Hakim atau mantan suami Wanda Hamidah.

Chico rencananya akan menikahi kekasih pujaan hatinya, Citra Soeroso.

Citra baru saja dilamar, Minggu (23/7/2017) kemarin.

Melalui akun Instagram miliknya @chicohakim, Chico sempat memamerkan foto mesra dirinya bersama Citra.

Senyum bahagia pun terlihat dari kedua bibir mereka.

Penampilan keduanya terlihat serasi dengan batik dan kebaya.

Tak lupa, Chico pun memberikan keterangan foto manis.

"I don't wanna wait in vain for your love (Aku tidak ingin sia-sia menunggu demi cintamu). Bob Marley," tulis Chico sebagai caption fotonya bersama Citra.

Bagaimana reaksi Yuni Shara ketika melihat mantan kekasihnya bersanding dengan wanita lain?