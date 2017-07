The Macz Man Zona Bali Resmi Terbentuk

The Macz Man Zona Bali resmi berdiri dan menjadi bagian dari keluarga besar The Macz Man Indonesia.Prosesi peresmian dan pelantikan pengurus Zona Bali berlangsung di Warung Kang Zaher, Kuta, Badung, Sabtu malam (22/7/2017).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian

TRIBUN-TIMUR.COM, BALI-The Macz Man Zona Bali resmi berdiri dan menjadi bagian dari keluarga besar The Macz Man Indonesia.Prosesi peresmian dan pelantikan pengurus Zona Bali berlangsung di Warung Kang Zaher, Kuta, Badung, Sabtu malam (22/7/2017).

Acara yang berlangsung penuh kekeluargaan ini dihadiri oleh Presiden The Macz Man, Ocha Alim, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Bali, KKSS Badung, dan beberapa perwakilan pemain PSM seperti Hamka Hamzah, Ferdinand Sinaga, Titus Bonai, dan Hendra Wijaya.

Noval selaku ketua The Macz Man Zona Bali bertekad untuk menjadikan The Macz Man sebagai wadah pemersatu bagi warga Sulawesi yang bermukim di Bali untuk mendukung PSM.

"Zona Bali berawal dari seringnya kami mengadakan nonton bareng PSM dan dengan terbentuknya Zona Bali ini semoga makin mempersatukan pemuda asal Sulawesi untuk mendukung PSM", ujarnya.

The Macz Man Zona Bali di awal terbentuknya telah memiliki 187 anggota dari warga Sulawesi Selatan yang bermukin di Pulau Bali. Ketua KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) Badung, Syamsul Adam, memberikan apresiasi atas terbentuknya The Macz Man Zona Bali agar dapat memberikan dukungan kepada tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan.

"Kami Mengapresiasi dan dia juga berharap Macz Man menjadi contoh teladan, seingat saya The Macz Man ini ada di seluruh Indonesia," kata Syamsul Adam.

Presiden The Macz Man, Ocha Alim Bachrie, yang datang khusus dari Makassar bersama rombongan The Macz Man menceritakan suka-duka proses terbentuknya The Macz Man 17 tahun lalu ketika didaulat untuk memberi sambutan.

"The Macz Man 17 tahun yang lalu hadir untuk menghentikan bentrokan antar suporter yang waktu itu masih marak di Indonesia. Awalnya yang mau bergabung hanya 13 orang. 10 dewasa dan 3 anak-anak. Alhamdulillah seminggu kita terbentuk sudah mencapai 1000 orang dan saat ini sudah memiliki 45.000 anggota yang tersebar seluruh Indonesia", kenangnya.

Kapten PSM Makassar, Hamka Hamzah, mewakili pemain memberikan apresiasi kepada The Macz Man dan mengharapkan dukungan terus-menerus hingga PSM menjadi juara.

Sementara itu Sekjen KKSS Bali, Udim Sarasi, yang mewakili Ketua KKSS Bali, Zaenal Tayyeb, mengatakan jika visi The Macz Man dengan KKSS haruslah sejalan.

"Macz Man harus selalu menjaga sikap siri' na pacce, selain KKSS, Macz Man bisa jadi alat pemersatu agar bisa menjaga adat dan kebiasaan bugis Makassar," paparnya.

Secara keseluruhan The Macz Man Zona Bali beranggotakan 1500 orang. Banyaknya anggota yang terdaftar berkat kerjakeras persiapan pembentukan selama satu tahun serta persiapan peresmian yang hanya memakan waktu satu bulan.(*)