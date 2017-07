Nekat 'Bongkar Trik Sulap Demian di America's Got Talent', Siapa Sangka Nasib Glenn Jadi Tragis

TRIBUN-TIMUR.COM - Tak kalah dari sebelumnya, penampilan magician Demian Aditya untuk kali kedua pada ajang pencarian bakat America's Got Talent berhasil memikat perhatian para juri, yakni Howie Mandel, Simon Cowell, Mel B, dan Heidi Klum.

Di hadapan juri, Demian mengubur dirinya dalam kondisi badan terikat rantai besi, namun tidak meninggal.

Suami model Sara Wijayanto tersebut malah berhasil meloloskan diri dari maut.

Akhirnya, tak hanya dewan juri yang terpukau, warganet, termasuk dari Indonesia yang menontonnya melalui media sosial, terkhusus YouTube, juga ikut berdecak kagum.

Seorang warganet sekaligus youtuber (sebutan bagi creator pada YouTube), Glenn Julifer tertarik untuk me-review penampilan Demian.

Akhirnya, dia mengapresiasi hingga membuatnya dalam bentuk video berdurasi 10 menit dan 10 detik.

Video yang diunggah melalui channel Glenn Julifer diberi judul 'Membongkar Trik Sulap ke-2 Demian Aditya di America's Got Talent'.

Tampak dalam video, pada menit awal, Glenn yang mengaku sebagai 'magician professional' terlihat menyimak cuplikan aksi Demian mengubur dirinya.

"Jadi kalian bener-bener ingin tahu, ya, tricks dari Demian Aditya. Gua sebagai magician professional akan memberi tahu kalian. Ok? So, lets play the video first karena jujur gue belum nonton," kata Glenn dari dalam kamar tidurnya sebagai kata pengantar video.