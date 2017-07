Dua Dosen dan Satu Mahasiswa FK UMI Hadiri FIMA di Turki

Pertemuan Federation of Islamic Medical Association (FIMA) yang berlangsung dua hari, Kamis-Jumat (20-21/7/2017) di Turki.

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Pimpinan dan dosen Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Muslim Indonesia (UMI) kembali menghadiri Pertemuan Federation of Islamic Medical Association (FIMA) di Turki.

Kegiatan dengan tajuk The 34th FIMA Scientific Congress: Health in Africa berlangsung dua hari, Kamis-Jumat (20-21/7/2017) dan dihadiri dr Shulhana Mokhtar MMedEd dan dr Shofiyah Latief SpRad dari FK UMI.

Pertemuan FIMA diawali dengan Council Meeting (18-19/7/2017) yang dihadiri kurang lebih perwakilan dari 130 negara yang masing-masing diwakili minimal dua orang delegasi.

Indonesia diwakili 16 delegasi yang berasal dari berbagai FK Negeri dan Swasta Islam.

Pertemuan dirangkaian dengan CIMCO Meeting. Consortium of Islamic Medical College (CIMCI) merupakan salah satu anak cabang organisasi FIMA yang terdiri dari berbagai FK Islam seluruh dunia.

Dalam CIMCO Meeting, FK UMI mempresentasikan salah satu hasil inovasi pembelajaran dengan judul Academic Urgency Assistance (AUA) as An Effective Program for Medical Student Dropout Prevention oleh dr Shulhana Mokhtar.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Student Camp yang berlangsung bersamaan dengan Kegiatan FIMA.

FK UMI mengirim 1 mahasiswa untuk berpartisipasi atas nama AM Ariansyah.

Student Camp FIMA diikuti oleh kurang lebih 500 mahasiswa seluruh dunia dengan jumlah mahasiswa Indonesia sebanyak 26 orang.

Pertemuan diakhiri dengan Gala Dinner di Istana Dolmabahçe yang dihadiri kurang lebih 1000 peserta baik dari FIMA Meeting maupun Student Camp.

Gala Dinner dimeriahkan dengan kedatangan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Beliau menyambut hangat seluruh delegasi.