Sibuk Konsolidasi Setelah Novanto Tersangka, NH Sempatkan Terima RMS di Jakarta

Laporan Abdul Aziz, wartawan Tribun Timur Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perhatian Ketua Harian DPP Partai Golkar, HAM Nurdin Halid (NH), terhadap dinamika politik Sulsel tidak surut.

Padahal dinamika politik nasional pasca status tersangka Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto, menyita perhatian penuh putra Bone tersebut.

Buktinya, di sela-sela kesibukan memimpin rapat dengan DPD I Partai Golkar se-Indonesia di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat malam, 21 Juli 2017, calon gubernur Sulsel usungan Partai Golkar ini sempatkan diri menerima Ketua DPD Nasdem Sulsel, Rusdi Masse (RMS).

NH menerima figur kuat calon wakil Ichsan Yasin Limpo di Pilgub Sulsel ini di salah satu ruangan khusus Hotel Sultan.

Hanya berdua. Usai pertemuan tertutup itu, NH dan RMS lalu kembali berbaur dengan kolega lain keduanya.

Pengurus Golkar Sulsel, Jamaluddin Syamsir, yang juga sedang di Hotel Sultan malam itu, mengaku hanya NH dan RMS yang tahu apa isi pertemuan itu.

"Kami tidak tahu apa hasilnya. Pertemuan keduanya tertutup jadi hanya mereka yang tahu apa hasilnya," kata mantan Ketua Umum KNPI Sulsel ini, Sabtu (22/7/2017) via rilis.

Orang dekat Sekjen Golkar, Idrus Marham ini menduga, pertemuan itu tidak akan jauh-jauh dari persoalan pilgub.

Pria yang akrab disapa Jaja ini menegaskan bisa mendapat pelajaran penting dari pola komunikasi politik yang dibangun NH. Maklum, RMS adalah figur yang selama ini dikenal sangat menurut dengan keinginan dan rencana politik klan Yasin Limpo.

"Pertemuan ini menjadi simbol bahwa NH adalah politikus yang dengan lawan pun selalu bisa berkomunikasi," tegas alumni Ponpes Daru Arqam Gombara ini.

Terpisah, NH yang sudah resmi diusung Golkar di Pilgub Sulsel berpasangan Abd Aziz Qahhar Mudzakkar berkomentar singkat saat dikonfirmasi sekaitan isi pertemuan tersebut. "He he he. Silaturahmi saja," respons NH singkat. (***)