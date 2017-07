Bantai Palopo 14-6, Tim Futsal Enrekang Lolos ke Porda Sulsel 2018

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, Muh Azis Albar

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Tim Futsal Kabupaten Enrekang dipastikan lolos ke Porda Sulsel 2018.

Kepastian itu setelah tim Laskar Bumi Massenrempulu berhasil mengalahkan tim Palopo dalam laga penutup Praporda Futsal wilayah V, di GOR Kukku, Kelurahan Lewaja, Kecamatan Enrekang, Sabtu (22/7/2017).

Dituntut menang dengan selisih tujuh gol agar bisa lolos, tim Enrekang tampil melumat Kota Palopo dengan skor 14-6.

"Alhamdulilah ini adalah capaian yang luar biasa, kami tak menyangka bisa sukses mengemban misi berat ini," kata Pelatih Tim Futsal Enrekang Iqbar Ashadi kepada TribunEnrekang.com, Sabtu (22/7/2017).

Ia menjelaskan, kemenangan timnya berkat kerja sama dan kekompokan pemain dalam menjalankan pola yang telah direncanakan.

"Tim bisa bermaim lepas meski dituntut harus menang dengan selisih tujuh gol, dan hasilnya ternyata kita sukses lolos," ujar Iqbar.

Sementara di laga lain, Kota Parepare berhasil mengalahkan Kabupaten Sidrap dengan skor 8-4.

Dengan hasil ini, Enrekang tampil sebagai juara group dan berhak meraih tiket ke Porda.

Sementara Kota Parepare yang jadi runner up setelah kalah selisih gol dari Enrekang, harus menjalani laga play off dengan para runner up group di empat wilayah lainnya.(*)