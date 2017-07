Chester Bennington Vokalis Linkin Park Tutup Usia, Ditemukan Tewas Gantung Diri

TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA

Vokalis Linkin Park, Chester Bennington, memuaskan penggemarnya dalam konser tur dunia Linkin Park yang bertajuk A Thousand Suns : World Tour 2011, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Rabu (21/9/2011). Dalam konser tersebut Linkin Park membawakan lagu lagu hitsnya seperti Crawling, In the End, Numb, Somewhere I Belong, dan What I ve Done. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)