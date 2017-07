23 Juli, The Macz Man Resmikan Zona Bali

Sejumlah Suporter Kreatif PSM Makassar yang tergabung dalam The Macz Man merayakan hari jadinya di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sabtu (4/2/2017)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kelompok Suporter The Macz Man akan berbondong-bondong saat laga away kontra Bali United, Minggu (23/7/2017) mendatang.

Tujuannya selain memberikan dukungan langsung kepada PSM juga dalam rangka peresmian The Macz Man Zona Bali.

Mereka yang berangkat merupakan pengurus pusat The Macz Man yang dipimpin Presiden Ocha Alim. Beserta sejumlah anggota penerima doorprize saat The Macz Man menggelar nobar laga away yang diberangkatkan secara gratis.

Di Bali nanti The Macz Man akan melantki sedikitnya 70 pengurus. Basis The Macz Man di sejumlah daerah memang terus bermunculan.

Sebelumnya Ocha Alim beserta pengurus lainnya juga meresmikan Zona Sinjai. Dan setelah di Bali, The Macz Man juga akan meresmikan Zona Kalimantan Selatan dan Jayapura.

"Kami akan berangkat bersama sekitar 70 pengurus ke Bali untuk melantik Zona Bali. Setelah itu menyusul pelantikan Zona Kalimantan Selatan dan Zona Jayapura. Jadi The Macz Man sudah dari Sabang samapai Merauke," papar Ocha. (*)