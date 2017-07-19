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VIDEO: Suasana Halalbihalal di Aula Kantor Pemda Barru

Acara tersebut dihadiri oleh pegawai lingkup Pemkab Barru, camat, lurah, dan para Kepala Desa se-Kabupaten Barru.

Laporan Wartawan TribunBarru.com, Akbar HS

TRIBUNBARRU. COM, BARRU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru menggelar Halalbihalal di Aula Colliq Pujie Kantor Pemda Jl Sultan Hasanuddin, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Rabu (19/7/2017).

Acara tersebut dihadiri oleh pegawai lingkup Pemkab Barru, camat, lurah, dan para Kepala Desa se-Kabupaten Barru.

Hikmah halalbihalal dibawakan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Soppeng AGH Ma'ruf Amin.

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Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Barru Suardi Saleh berharap, kegiatan itu dapat menjalin tali persaudaraan yang baik antar sesama umat manusia.

Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Barru Andi Nurhudayah Aksa, Wakil Ketua I DPRD Rahman Hasan, unsur Forkopimda dan Para Pimpinan OPD Lingkup Pemkab Barru.(*)

Tags
Barru
Halal Bihalal
Suardi Saleh
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Penulis: Akbar
Editor: Mahyuddin
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