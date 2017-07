UKM KPI Unhas Raih Penghargaan di Belanda

CITIZEN REPORTER

Unit Kegiatan Mahasiswa Keilmuan dan Penalaran Ilmiah (UKM KPI) Universitas Hasanuddin kembali menorehkan prestasi di kancah Internasioanal, berkat terpilihnya UKM KPI sebagai Best Presentation Awards dalam kegiatan World Academy of Science and Techology Conference Program yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 Juni 2017 lalu di Amsterdam, Belanda.