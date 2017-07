Packing Plant Tonasa di Maluku Utara Ditarget Selesai Akhir Tahun 2017

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Pembangunan Packing Plant Semen Tonasa di Desa Oba Tikep, Maluku Utara (Malut) ditargetkan rampung pada Oktober tahun ini.

Proyek dengan investasi sekitar Rp 66 miliar tersebut merupakan satu dari tiga proyek strategis Semen Tonasa tahun ini. Setelah Malut, Gorontalo dan Irian Jaya juga bakal dibngun packing plant tersebut.

Saat rombongan Tribun Timur yang dikomandoi Pimpinan Umum, Andi Suruji bertemu Direktur Utama Semen Tonasa, Andi Unggul Attas di kantornya Jl Poros Tonasa II, Desa Bontoa Kecamatan Minasatene, Pangkep, Rabu (19/7) membenarkan hal tersebut.

"Rata-rata pertahun kita investasi Rp 600 miliar. Untuk tahun ini, dari angka itu ada tiga packing plant yang kita anggarkan. Salah satunya di Maluku Utara. Rencananya Oktober nanti diresmikan. Luasnya sekitar dua hektare," kata lelaki berkacamata itu kemarin.

Secara nasional permintaan semen hanya 60 juta ton saja tahun ini, padahal produksi bisa sampai 100 jutaan ton.

"Di Kawasan Indonesia Timur (KTI) pemintaan sebesar 14 juta ton, kami (Semen Tonasa) bisa produksi 7 juta ton. Dengan angka tersebut kita bisa penuhi, tetapi dengan hadirnya pabrik baru market share kita secara KTI turun dari 45 persen jadi 37-38 persen saja," jelas Unggul sapaanya.

Hadirnya packing plant di Malut dapat menjawab hilangnya peluang untuk meningkatkan market share yang disebabkan supplay yang kurang lancar dan biaya distribusi saat ini relatif cukup tinggi, mengakibatkan biaya kapal bag lebih mahal dibanding kapal curah, sehingga menghilangkan peluang meningkatkan margin penjualan.

"Ini menyebabkan beban packer Biringkassi dan Makassar akan semakin berat, mengingat keterbatasan kapasitas packer saat ini, sementara permintaan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun," kata Unggul.

Tujuan dibangunnya packing plant ini, untuk membantu kelancaran pembangunan infrastruktrur yang berkualitas di KTI pada umumnya dan Maluku Utara pada khususnya.

"Nah ini dapat menjamin ketersedian produk sesuai kebutuhan pasar, menjamin stabilitas suplay dan kualitas produk dan mempercepat delivery time serta menekan biaya distribusi. Kapasitas packing plant ini 300 ribu ton per tahun, dengan kapasitas Silo 1×6 ribu ton, kapasitas produksi semen bag 2 ribu zak per jam, dan kapasitas produksi semen curah 120 ton per jam," jelasnya.

Investasi di Gorontalo sementara di Godok, terutama pembebasan lahan dan penyiapan segala izinnya. "Selepas Malut, kita lanjut di Gorontalo, Insya Allah tahun depan bakal rampung dan kita pindah lagi ke Irian Jaya," ujar Unggul. (*)