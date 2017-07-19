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FOTO: Honda CRF 250 Rally, Pilihan Baru Pecinta Adventure

Kehadiran motor baru Honda ini juga menjadi pilihan baru bagi pecinta motor adventure di Indonesia

FOTO: Honda CRF 250 Rally, Pilihan Baru Pecinta Adventure
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Karyawan Honda, Melly berpose didekat motor Honda CRF 250 Rally yang didsplay di Dieler PT Astra Honda Motor (AHM) Makassar, Jl Sultan Alauddin, Makassar, Rabu (19/7/2017). 

TRIBUN-TIMUR.COM-Karyawan Honda, Melly berpose didekat motor Honda CRF 250 Rally yang didsplay di Dieler PT Astra Honda Motor (AHM) Makassar, Jl Sultan Alauddin, Makassar, Rabu (19/7/2017). Kehadiran motor baru Honda ini juga menjadi pilihan baru bagi pecinta motor adventure di Indonesia. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

Tags
Astra Honda Motor
Makassar
Honda CRF 250 Rally
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Penulis: Sanovra Jr
Editor: Anita Kusuma Wardana
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