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FOTO: Honda CRF 250 Rally, Pilihan Baru Pecinta Adventure
Kehadiran motor baru Honda ini juga menjadi pilihan baru bagi pecinta motor adventure di Indonesia
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Karyawan Honda, Melly berpose didekat motor Honda CRF 250 Rally yang didsplay di Dieler PT Astra Honda Motor (AHM) Makassar, Jl Sultan Alauddin, Makassar, Rabu (19/7/2017).
TRIBUN-TIMUR.COM-Karyawan Honda, Melly berpose didekat motor Honda CRF 250 Rally yang didsplay di Dieler PT Astra Honda Motor (AHM) Makassar, Jl Sultan Alauddin, Makassar, Rabu (19/7/2017). Kehadiran motor baru Honda ini juga menjadi pilihan baru bagi pecinta motor adventure di Indonesia. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
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BERITA FOTO
Penulis: Sanovra Jr
Editor: Anita Kusuma Wardana