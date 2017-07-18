Pilgub Sulsel 2018
DPP Nasdem Dorong RMS Maju di Pilgub Sulsel
Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem mendorong Rusdi Masse untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Sulsel 2018
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem mendorong Rusdi Masse untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Sulsel 2018.
"DPP ingin mendorong RMS maju, tapi tergantung dari RMS apakah siap maju," kata Sekretaris Partai Nasdem Sulsel, Syahar Alrif di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Selasa (18/7/2017).
Tak hanya dari DPP, tokoh Nasdem daerah juga mendorong RMS maju mendampingi Ichsan YL.
"Banyak masukan dari daerah untuk maju tapi itu tergantung dari Pak RMS lagi," katanya.
Beberapa bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel yakni (berdasarkan abjad), Andi Mudzakkar (Bupati Luwu), Agus Arifin Nu'mang (Wakil Gubernur Sulsel), Ashabul Kahfi (Wakil Ketua DPRD Sulsel), Aziz Kahar Muzakkar (Anggota DPD RI).
Burhanuddin Andi (Komisaris PPI) Ichsan Yasin Limpo (Bupati Gowa Periode 2005-2015), Idris Manggabarani (Ketua Gerindra Sulsel) Luthfi A Mutty (anggota DPR RI), Ni'matullah (Ketua Demokrat Sulsel) Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), Nurdin Halid (Ketua DPD Golkar Sulsel Transisi), Rivai Ras (Pendiri Universitas Hankam), Rusdi Masse (Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel). (*)