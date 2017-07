Hotel Singgasana Rayakan HUT ke-11, Ini Kunci Agar Tetap Eksis

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Singgasana Hotel Makassar merayakan syukuran hari ulang tahun ke-11, Jl Kajaolalido No 16 Makassar, Senin (17/7/2017).

Mengusung tema We Can Do it. Sejumlah rangkaian acara ikut memeriahkan acara tersebut. Mulai donor darah, kunjungan ke panti asuhan dan pemilihan karyawan terbaik.

General Manager Singgasana Hotel, Wibowo Sampoerno mengatakan pihaknya tetap optimistis di tengah iklim kompetitif dan masifnya industri perhotelan yang hadir di Makassar.

"Selama ini kami terus eksis, karena kami terus meningkatkan standar layanan, meningkatkan fasilitas dan inovasi dibidang teknologi termasuk dalam pemasaran melalui digital marketing," katanya.

Ia menambahkan, dengan kehadiran Singgasana Hotel Makassar yang sudah beroperasi selama 11 tahun, telah menjadi bukti eksistensi hotel ini dalam pelayanan yang mumpuni, sehingga tetap diminati oleh tamu. Menurutnya, pencapaian ini berkat corporate culture yang terus dijaga.

"Karyawan kami betah berkarya dalam lingkup kekeluargaan yangi sini, di usia yang ke-11, berbagai terobosan dilakukan untuk menggenjot okupansi MICE. Di antaranya, renovasi kamar dan penambahan ruang meeting yang sudah dapat kami operasikan sejak bulan Mei 2017," ujar Wibowo.

Kemudian, Wibowo menjelaskan, salah satu kunci agar Singgasana tetap eksis adalah Singgasana Service Key. Yaitu menyapa tamu dengan menyebutkan dalam bahasa Indonesia dan Salama Ki apabila bertemu dan berpapasan.

Kemudian, karyawan hotel menangani dan mengatur setiap keluhan, kebutuhan, permintaan dan pertanyaan tamu oleh karyawan secara mandiri. Serta mampu melakukan tindak lanjut dan memberi masukan, mendengarkan setiap keluhan dengan penuh empati, dan minta maaf ketika menangani keluhan tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan visi Singgasana Hotel Makassar yakni mengembalikan semangat untuk melayani tamu dengan pelayanan yang tulus dari dalam hati dan layanan pribadi, memberikan kesan pelayanan dan fasilitas luar biasa dengan menggabungkan konsep sebagai hotel bisnis dan rekreasi.

Untuk misi dari Singgasana Hotel Makassar menjadikan hotel sebagai pusat pertemuan bisnis, pemerintahan, dan pribadi, yang selalu menerapkan inovasi dan penyempurnaan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai keuntungan sebagai bisnis hotel dan rekreasi di kota Makassar.

