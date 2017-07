All New Calya Meriahkan Manakarra Fair 2017 Mamuju

All New Calya turut meriahkan gelaran Manakarra Fair 2017 di Anjungan Pantai Manakarra, Mamuju, Sulawesi Barat.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Sejak resmi diluncurkan pada 2016 lalu, All New Calya telah menjadi primadona baru bagi masyarakat dan keluarga.

Hal ini didasari pada design eksterior stylish dan kabin ergonomis pada Calya membuat banyak masyarakat menjatuhkan pilihan pada varian ini. Sebagai MPV dengan 7 seater, Calya juga menjadi favorit keluarga.

Khusus di wilayah Kalla Toyota, All New Calya telah berhasil terjual hingga 5128 unit sejak diluncurkan hingga Juni 2017. All New Calya juga berhasil untuk terus memimpin segmen MPV Entry dengan menguasai pasar sebesar 77,2 persen pada Semester Pertama 2017 di seluruh

wilayah Sulawesi Barat.

“Capaian All New Calya dengan mengalahkan seluruh kompetitor di segmen MPV Entry tentunya membuktikan bahwa Calya menjadi representasi dari LCGC Toyota yang mampu melebihi espektasi pelanggan,” ujar, Aswan Amiruddin Marketing Manager Kalla Toyota pada rilisnya yang diterima Tribun-Timur.com Senin (17/7/2017).

Untuk terus memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk mengatahui informasi produk dan layanan, Kalla Toyota tidak hentinya hadir ditengah tengah masyarakat. Pada tanggal 14- 16 Juli kemarin, All New Calya turut meriahkan gelaran Manakarra Fair 2017 di Anjungan Pantai Manakarra, Mamuju, Sulawesi Barat.

Gelaran ini untuk merayakan ulang tahun Kota Mamuju ke 447 tahun. All New Calya tampil stylish menyapa pengunjung yang menikmati fashion & craft info, food carnival, dan fashion show serta berbagai kegiatan lainnya.

Dengan promo DP Rp 17 Jutaan saja di bulan Juli ini, pelanggan di Sulawesi Barat semakin dimudahkan untuk menikmati pengalaman berkendara dengan All New Calya.

“Kehadiran kami di gelaran Manakarra Fair 2017 adalah bentuk apresiasi kami kepada seluruh masyarakat di Wilayah Sulawesi Barat yang terus memberikan kepercayaan kepada Kalla Toyota. Oleh karena itu, kami hadirkan All New Calya untuk terus menjawab kebutuhan masyarakat kota Mamuju,” kata Aswan sapaanya.

Selain Calya, New Agya yang resmi meluncur sejak April lalu ini juga ditawarkan dengan DP Rp 17 Jutaan saja. New Agya menjadi pilihan tepat bagi pelanggan yang menginginkan city car dengan performa maksimal dan tampilan sporty. Dilengkapi dengan varian warna baru yakni Yellow, New Agya akan meningkatkan kepercayaan diri pelanggan. (*)