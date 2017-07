VIDEO: Bhayangkari Cup Drag Bike 2017 Polres Takalar

Reni Kamaruddin/Tribuntakalar.com

TRIBUNTAKALAR.COM, PATTALASSANG- Final Bhayangkari Cup Drag Bike 2017 berlangsung di lapangan Makkatang Dg Sibali, Kecamatan Pattalassang, Takalar, Minggu (16/7/2017).

Tercatat 566 peserta balapan yang digelar Polres Takalar ini.

Peserta pembalap ada juga dari luar Sulsel seperti Manado Sulawesi Utara dan Kolaka Sulawesi Tenggara.

Bhayangkara cup drag bike 2017 terdiri kategori wajib kelas bebek 4 Tak tune up sampai 130 cc, sport 2 Tak STD sampai 155 cc, matic bore up sampai 200 cc, dan bebek 4 Tak tune up hingga 200 cc, dan kategori lainnya.

Drag bike ini dalam rangka perayaan HUT ke-71 Bhayangkara. (*)