Syamsari Kitta dan Andi Syahrir Dukung RMS Jadi Wakil Ichsan YL

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Bupati Takalar terpilih Syamsari Kitta mendukung, Rusdi Masse (Ketua Nasdem Sulsel) menjadi calon wakil gubernur Ichsan Yasin Limpo (IYL) pada Pemilihan Gubernur 2018 mendatang.

"Saya secara pribadi mendukung RMS sebagai calon wakilnya Pak Ichsan. Kalau tidak ya, saya hanya mendukung Ichsan jika RMS wakilnya," kata Syamsari, Minggu (16/7/2017).

Ia mengatakan siap mengikuti permintaan RMS.

"Saya siap dan ikut apa yang menjadi perintah RMS. Tapi khusus untuk penentuan pasangan, saya akan mendukung Ichsan jika RMS jadi wakilnya," tegas Syamsari.

Sementara itu, Andi syahrir Kubedauda (ASK) meminta Ichsan berpasangan RMS.

"Tentu saya akan all out jika IYL memilih RMS selaku wakil gubernur. RMS juga lebih mudah kita menangkan karena lebih populer dengan capain preatasinya selama menjabat sebagai bupati sidrap," kata ASK.

RMS dan Andi Mudzakkar Bupati Luwu menjadi dua kandidat pendamping IYL.

Tapi IYL menegaskan akan memilih salah satunya dengan mengedepankan survei kuantitatif.

Peraih suara tertinggi akan menjadi pilihan IYL. (*)