Pebalap Honda Rahmat Pratama Beri Coaching Clinic Kepada Anggota CBR Community

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- PT Astra Honda Motor (AHM) mengadakan edukasi balap untuk pecinta Honda CBR dengan menggelar Track Day Honda CBR Community di sembilan kota di Indonesia. Salah satunya Makassar.

Panitia lokal, Astra Motor Makassar menghelat Track Day di parkiran barat, Trans Studio Mal (TSM) Makassar, Minggu (16/7/2017)

Dengan mendatangkan lima komunitas CBR yang datang dari Palu, Parepare, Bonre, Pinrang, dan Makassar.

Ratusan anggota komunitas CBR, mendapat pengetahuan terkait dunia balap dengan konsep yang menyenangkan, dan tetap memperhatikan unsur keselamatan berkendara di track oleh Kepala Instruktur Safety Riding & Community, Hadir Abdul Kadir dan Pebalap Tim Honda Maluku, Rahmat Pratama.

Tidak hanya komunitas penggemar motorsport full fairing Honda juga diajak untuk merasakan secara langsung kesenangan berkendara dengan konsep ‘Total Control’ yang dimiliki All New Honda CBR250RR dan New Honda CBR150R. (*)