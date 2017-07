Motor Marquez Mejeng di Atrium TSM Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Astra Motor Makassar sebagai main dealer jaringan penjualan Honda SulSelBarTra dan Ambon pastikan kehadiran Motor MotoGP tunggangan Marc Marquez dan Dani Pedrosa, Honda RC213V-S, dalam Honda Track Day yang akan digelar hari minggu ini (16/7/2017) di parkiran Trans Studio Mal Makassar.

Honda Track Day 2017 ini adalah acara yang dibuat khusus untuk memberikan edukasi balap kepada para pecinta motor sport khususnya komunitas CBR Makassar, dilansir acara ini akan dihadiri oleh ratusan anggota komunitas motor sport Makassar yang telah diundang dan mengkonfirmasi kehadirannya.

Marketing Manager Astra Motor Makassar Henry Setiawan, mengatakan bahwa acara seperti ini cukup krusial untuk diikuti para pecinta kecepatan roda dua itu, karena teknik mengendarai motor sport berbeda dari motor matic dan bebek.

“Semakin paham bagaimana teknik yang benar justru bikin anak motor sport makin keren, karena mereka jadi lebih tahu kapan harus tancap gas, bagaimana caranya menikung dan mengerem yang pas. Sehingga nantinya mereka juga bisa dengan nyaman menjajal ketangguhan motornya di jalan dengan aman," kata Henry.

Astra Motor Makassar juga memberikan kesempatan bagi anggota komunitas yang hadir untuk bisa menjajal ketangguhan CBR250RR yang semakin populer di Makassar, berbeda dengan tunggangan pembawa kemenangan Marc Marquez dan Dani Pedrosa Honda RCV213V-S saat MotoGP 2016 itu yang untuk sekarang hanya bisa dipamerkan saja, motor seharga miliaran rupiah itu khusus datang ke Makassar untuk bisa menginspirasi dan hadir lebih dekat dengan masyarakat.

“Kami terbangkan segera dari Jakarta agar bisa dilihat langsung oleh masyarakat di Makassar, walaupun kami tidak bisa memberikan kesempatan untuk dijajal dalam Track Day besok, tapi kami buka kesempatan bagi yang tertarik untuk membeli, nantinya akan kami bantu pesankan ke Honda di Jepang," jelasnya.

Versi jalan raya motor MotoGP tim Repsol Honda ini juga dapat ditemui di Honda Big Wing dealer Makassar jalan Sultan Alaudin. Motor yang diproduksi terbatas di seluruh dunia ini mengusung konsep “Total Control” yang juga menjadi dasar pengembangan motor supersport produksi anak bangsa, All New Honda CBR250RR yaitu All New Honda CBR250RR dan Honda CBR150R. (*)