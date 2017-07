Beredar WA Umi Pipik, Oki, dan Indadari Ingin Beri ‘Pelajaran’ Dewi Sandra Gegara Lecehkan Cadar

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebuah video yang menampilkan Dewi Sandra dan Tatjana Saphira membuka cadar di atas panggung kala mempromosikan film Ayat-Ayat Cinta 2 mendadak viral.

Sosok Dewi pun menjadi bahan pergunjingan masyarakat luas.

Ia bahkan dituding telah merendahkan cadar gara-gara aksinya itu.

Dewi Sandra kemudian mengklarifikasinya dengan mengunggah foto quotes bertuliskan 'If I'm wrong, educate me. Don't belittle me.' di instagramnya, Sabtu (14/7/2017).

Ini permintaan maaf Dewi Sandra:

jika salah memang harus mengakui salah, bersalah karena ketidak pahaman, bersalah karena kurang teliti dan bersalah karena kurang peka akan perasaan orang lain, apalagi orang2 ini adalah saudara saya sendiri. Saya juga tidak ingin buang body dan menyalahkan orang lain atau pihak pihak yang mungkin lebih ngga mengerti atas apa yang terjadi. Intinya kami semua memang "tidak paham" dan tidak ada niat jelek sedikitpun.

Oleh karena itu saya pribadi ingin mohon maaf sebesar2nya kepada siapapun yang terluka. Ukhti2 yang saya hormati, salut, kagum dan menghargai, saya ingin mohon maaf terutama kepada kalian.

Bagaimana mungkin ada niat saya untuk meremehkan kalian sedangkan kalianlah yang memiliki kekuatan dan karakter yang luar biasa, dengan istiqomah memilih untuk memakai cadar/niqab? Satu hal yang bagi saya sangaaaaat amat sulit. Sampai di level kalian itu saya yakin butuh ilmu, proses dan perjuangan yang luar biasa.

Dibawah ini akan ada berbagai komentar dan semuanya akan saya terima dengan hati lapang. Yang mau marah, caci maki... silahkan... karena memang saya belum sempurna dalam berpakaian, mungkin akhlak saya, amal saya, ucapan saya maupun perbuatan saya masih banyaaaaak kekurangnya. Saya tidak takut untuk mengakui semua itu. But im trying... just need to try harder and sincerely i want to.

Sesuai dengan quote diatas, jika saya salah (dan saya memang salah ) mohon pencerahannya, bantu dan ajar saya agar bisa paham dan tidak mengulangi kesalahan lagi. .