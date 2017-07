Astra Honda Makassar Gelar Edukasi Balap di Track Day Honda CBR

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --PT Astra Honda Motor (AHM) mengadakan edukasi balap untuk pecinta Honda CBR dengan menggelar Track Day Honda CBR Community di parkiran barat, Trans Studio Mal (TSM) Makassar, Minggu (16/7/2017).

Kegiatan ini merupakan upaya AHM bersama dengan jaringan main dealer dalam memberikan wawasan kepada bikers terkait dunia balap dengan konsep yang menyenangkan dan tetap memperhatikan unsur keselamatan berkendara di track yang telah disediakan.

Kegiatan Track Day Honda CBR Community secara nasional yang diselenggarakan pada bulan April hingga Juli 2017 ini mengusung tema “Joy of Total Control” oleh AHM bersama jaringan main dealernya di sembilan kota besar seluruh Indonesia salah satunga kota Makassar.

Pada kegiatan Track Day Honda CBR Community, komunitas penggemar motorsport full fairing Honda diajak untuk merasakan secara langsung kesenangan berkendara dengan konsep ‘Total Control’ yang dimiliki All New Honda CBR250RR dan New Honda CBR150R.

Motor yang mengaplikasikan DNA balap All New Honda CBR250RR dikembangkan dengan filosofi “Total Control” sebagai motor supersport terbaik di kelasnya yang sangat mudah dikendarai. Hadir dengan desain dan fitur terbaru dengan teknologi canggih di kelasnya seperti throttle by wiredan suspensi upside down.

Model CBR lainnya, yaitu New Honda CBR150R pun hadir dengan konsep ‘Total Control’ yang mampu memberikan handling sempurna di segala jenis jalanan. Model ini dilengkapi dengan evolusi performa dan desain agresif yang berorientasi pada kecepatan, serta garis aerodinamis tegas dan tajam yang diperkaya fitur racing yang sesungguhnya. (*)