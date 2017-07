Yuk Ikuti Lomba Stand Up Comedy di Pelataran Kantor Tribun Timur

Ketua Panita Lomba Stand Up Comedy, Sukri

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Toko Buku Gramedia bakal memanjakan warga Makassar dengan hiburan Stand Up Comedy Makassar.

Stand Up Comedy yang digelar ini adalah rangkaian dari event Gramedia Go to School.

Acara yang dipastikan bakal menghibur hingga membuat para penontonya ini tertawa terbahak -bahak akan berlangsung di pelataran Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Kota Makassar, pada Senin 17 Juli 2017 mendatang.

Ketua Panita Sukri mengatakan Stand Up ini akan berlangsung dengan seru, pasalnya para komik akan tampil dengan masksimal demi meraih juara.

"Jadi stand up comedy ini kita perlombakan, yang paling lucu sudah pasti menjadi juara di festival ini," ujar Uki, sapaan Sukri, Sabtu (15/7/2017).

Untuk menjadi peserta di acara ini, panitia tidak memberikan syarat yang sulit.

Hanya datang mendaftar, komik sudah bisa tampil di Stand Up Comedy di halaman Kantor Tribun Timur.

Untuk pemenang, panitia akan memberikan uang tunai serta trophy.

Untuk pendaftaranny bisa di Kantor Tribun Timur dan Toko Buku Gramedia.

Salah satu juri di festival ini, panitia mengundnag komik lokal. Dia adalah Fahmi jebolan Stand up Makassar.

Ditambahkan Uki, saat ini sebanyak 13 pendaftar. Ia pun berharap, festival ini diadakan untuk memberikan panggung para komik yang ada di Makassar.