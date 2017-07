Millennial: Bagi Safitri Indriany, Novel Hujan Paling Seru

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Siswi SMAN 1 Makassar, Safitri Indriany N M rupanya sudah terlanjur jatuh cinta dengan novel berjudul Hujan yang ditulis Tere Liye.

Menurut perempuan 17 tahun ini, Hujan merupakan karya terbaik penulis asal Sumatera tersebut.

Novel tersebut bercerita tentang suasana futuristik dengan mengambil latar dunia pada tahun 2042-2050.

Masa depan bumi di mata Tere Liye begitu dekat dengan kerusakan-kerusakan lingkungan.

Meskipun, beberapa adegan dalam novel ini kadang mengantarkan ingatan kita pada film-film Holywood yang gemar mengeksplorasi kecanggihan teknologi dan masa depan.

Rupanya hal tersebut yang membuat pemilik akun instagram @pittiex sangat menyukai novel tersebut.

"Hujan, yup. Menurutku ini novel paling seru dan karya terbaik buat buat saya yang ditulis Tere Liye," katanya pada tribun-timur.com.

"Ceritanya menarik, seolah-seolah membuat pembaca bisa menerawang seperti apa bumi ini di masa yang akan datang," jawab anak dari pasangan Andi Herry dan Dini Irawaty ini.

"Pokoknya keren dan seru banget," lanjutnya.

Nah, buat kalian yang ikut penasaran dengan novel ini, bisa langsung beli di pameran Gramedia Back to School, Gedung lama Tribun Timur, Jl Cenderawasih No 430, Makassar.