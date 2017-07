Ini Nominasi Emmy Award 2017

NOMINASI Emmy Award 2017 baru saja diumumkan

Serial HBO Westworld and Saturday Night Live dari NBC menerima paling banyak nomanasi, masing-masing 22.

Serial Netflix Stranger Things and Feud dari FX juga hebat, mendapat masing-masing 18 nominasi.

Penerimaan piala Emmy tahun ini akan digelar di Microsoft Theater in Los Angeles, Amerika Serikat, Minggu (17/9) waktu setempat.

Berikut beberapa nominasinya. Untuk full nominasi bisa dilihat di www.emmys.com:

OUTSTANDING DRAMA SERIES

Better Call Saul, AMC

The Crown, Netflix

The Handmaid’s Tale, Hulu

House Of Cards, Netflix

Stranger Things, Netflix

This Is Us, NBC

Westworld, HBO

OUTSTANDING COMEDY SERIES

Atlanta, FX

Black-ish, ABC

Master Of None, Netflix

Modern Family, ABC

Silicon Valley, HBO

Unbreakable Kimmy Schmidt, Netflix

Veep, HBO

LIMITED SERIES

Big Little Lies, HBO

Fargo, FX Networks

Feud: Bette And Joan, FX Networks

Genius, National Geographic

The Night Of, HBO

TELEVISION MOVIE

Black Mirror: San Junipero, Netflix

Dolly Parton’s Christmas Of Many Colors: Circle Of Love, NBC

The Immortal Life Of Henrietta Lacks, HBO

Sherlock: The Lying Detective, (Masterpiece) PBS

The Wizard Of Lies, HBO

LEAD ACTRESS IN A DRAMA SERIES

Viola Davis, How To Get Away With Murder, ABC

Claire Foy, The Crown, Netflix

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale, Hulu

Keri Russell, The Americans, FX Networks

Evan Rachel Wood, Westworld, HBO

Robin Wright, House Of Cards, Netflix