Toyota Boyong Mobile Showroom ke Malino

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- PT Kalla Toyota ikut meramaikan Beautiful Malino dengan memboyong Toyota Mobile Showroom.

Inovasi fitur dan teknologi yang memungkinkan pelanggan untuk mengetahui seluruh layanan dan produk Kalla Toyota lebih mudah dan menarik, akan terparkir di venue acara.

"Kalla Toyota Mobile Showroom hadir untuk merespons semakin dinamisnya masyarakat yang ditunjang dengan perkembangan teknologi yang cepat dan masif. Semoga fitur dan teknologi ini semakin memudahkan masyarakat mengetahui produk kami," ujar Aswan Amiruddin, Marketing Manager Kalla Toyota melalui rilisnya.

Mobile Showroom yang resmi diperkenalkan pada Juni lalu ini dilengkapi dengan berbagai fitur unggulan seperti Display information tools dengan teknologi touchscreen yang akan memberikan informasi secara lengkap mengenai produk dan layanan service hingga spare part dari Kalla Toyota.

Tidak hanya itu saja, Entertainment tools juga dapat menghibur para pelanggan. Nantinya, pelanggan akan dibantu Sales Team Kalla Toyota mulai dari mengakses informasi hingga melakukan transaksi pembelian unit maupun spare part yang diinginkan.

"Kita juga bawa All New Calya sebagai salah satu MPV favorit pelanggan juga turut menyapa pengunjung event Beautiful Malino," kata Aswan sapaanya.

Sebagai MPV 7 seater dengan desaign eksterior yang modern, kabin ergonomis dan performa mesin 1.200 cc dual vvt-i yang maksimum, All New Calya merupakan pilihan tepat bagi keluarga yang ingin menghabiskan waktu akhir pekan bersama di luar kota, salah satunya berkunjung di Malino.

“Khusus di bulan Juli 2017, kami menawarkan All New Calya dan juga New Agya kepada pelanggan dengan Uang Muka sangat ringan, hanya dimulai dari 17 Jutaan saja," jelasnya. (*)