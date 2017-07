Siswa Baru SMA Kristen Barana Ikut KNPI Toraja Utara Goes to School

Laporan Wartawan TribunToraja.Com Yultin Rante.



TRIBUNTORAJA.COM, TIKALA- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Toraja Utara mengadakan program "goes to school" di SMA Kristen Barana, Kecamatan Tikala, Toraja Utara, Kamis (13/7/2017).

Program KNPI untuk sosialisasi bahaya narkotika ini bekerja sama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Tana Toraja.

"Kemarin kami sudah mulai goes to school yang diikutu 201 siswa baru SMA Kristen Barana," kata Ketua KNPI Toraja Utara Brikken Linde Bonting kepada Tribuntoraja.com, Jumat (14/7/2017).

Pembicara sosialisasi ini adalah dua penyuluh BNNK Tana Toraja yakni Elisabet Sumule dan Hernita Layuk.

"Goes to school ini juga rangkaian acara HUT ke-44 KNPI dan menyambut HUT Toraja Utara ke-9," ujar Brikken.



Peserta KNPI goes to school khusus siswa baru SMA/SMK.

Agenda serupa bakal digelar KNPI di SMAN 1 Rantepao, SMAN 2 Rantepao, SMKN 1 Tallunglipu, dan SMK Kristen Tagari.



"Program ini adalah bentuk tanggungjawab kita bersama untuk generasi muda Toraja, sekaligus aktualisasi MoU dengan BNNK Tana Toraja, di mana KNPI mensosialisasikan dan melakukan edukasi kepada elemen masyarakat khususnya pelajar di Toraja Utara terkait bahaya narkoba," kata Brikken. (*)