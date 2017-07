Akhir Juli Empat Event di Toraja, Pemesanan Kamar Hotel Misiliana Toraja Utara Penuh

Tribuntoraja.com, Yulti Rante

TRIBUNTORAJA.COM, KESU- Pemesanan kamar di hotel Misiliana, Kecamatan Kesu, Toraja Utara, untuk tanggal 27 hingga 30 Juli 2017 sudah penuh.

Informasi yang diperoleh Tribuntoraja.com dari manajemen hotel Misiliana, pemesanan kamar penuh untuk empat event yang akan diadakan di Toraja di akhir Juli.

Keempat event itu perayaan HUT ke-9 Toraja Utara, Toraja festival film, Toraja explorer, dan Toraja maraton.

Hotel berbintang empat ini 101 kamar. Ada tipe superior, deluxe, Toraja tongkonan, cottage, family suite, junior suite, executive suite, dan president suite.

Peserta lomba Toraja maraton yang menempati pemesanan terbanyak di hotel milik ketua PHRI Toraja Utara, tersebut.

Hotel Misiliana dikenal sebagai hotel favorite wisatawan karena jaraknya ke beberapa destinasi wisata Toraja dan ke ibu kota Toraja Utara (Rantepao) dekat.



Hotel dilengkapi fasilitas fitness center, cafe and cake shop, bar and lounge, ATM center, tennis court, souvenir shop, jogging track, spa and massage, dan lainnya.



Juga tersedia dua international restaurants dan outdoor swimming pool. (*)