Terkuak Alasan Ayu Ting Ting ‘Ditendang’ dari Pesbukers, ini Pengakuan Eko Patrio dan Dewi Persik

TRIBUN-TIMUR.COM - Pedangdut Ayu Ting Ting kembali menjadi topik pembicaraan.

Namun kali ini bukan tentang isu perselingkuhannya dengan Raffi Ahmad.

Melainkan pelantun ‘Sambalado’ ini digosipkan telah didepak dari Pesbukers.

Padahal sejak tampil pedana pada 2014 silam, Ayu menjadi salah satu ikon acara komedi ini.

Adalah postingan bos ANTV Otis Hahijary di instagram yang menjadi awal gosip ini.

Postingan tersebut berisi peringatan tegas dalam bahasa Inggris kepada semua awak Pesbukers agar datang syuting tepat waktu.

“If you’re late, you are out!!!! (Anda terlambat, Anda keluar),” tulis Otis di akhir post tertanggal 9 Juli itu.

Otis juga menulis, "“Untuk yang merasa, jika kamu ingin saya hargai, sebaiknya kamu hargai ANTV, saya, atau lainnya!”

Bahkan Otis Hahijary sempat melabrak salah satu fans Ayu Ting Ting di kolom komentar.

Jawaban Otis ()

Otis menyebut jika tanpa Ayu pun acara Pesbukers tetap seru.