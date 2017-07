New Xenia Mulai Rp 190 Jutaan

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Produk Xenia yang ditawarkan di Makassar ada delapan varian dengan harga yang variatif.

Untuk varian Great New Xenia X MT 1,3 STD dibanderol Rp 190,8 juta, Great New Xenia X MT 1,3 DLX kisaran Rp 206 juta, Great New Xenia R MT 1,3 STD dihargai Rp 195,1 juta, Great New Xenia R MT 1,3 Sporty Rp 214,4 juta.

Ads juga Great New Xenia X AT 1,3 STD Rp 201,9 juta, Great New Xenia X AT 1,3 DLX Rp 218,1 juta, Great New Xenia R AT 1,3 STD Rp 206,2 juta, dan Great New Xenia A AT 1,3 Sporty Rp 225,65 juta.

"Khusus pelanggan yang ingin menyicil. Misalnya Great New Xenia X MT 1,3 STD dibanderol Rp 190,8 juta, tenornya mulai 36 bulan hingga 60 bulan. Untuk uang muka 20 persen, angsuran untuk tenor 60 bulan sekitar Rp 4.487.000 perbulan. Untuk DP 25 persen Rp 4.212.000," kata Muhammad Arsal Sales Supervisor Astra Daihatsu Cabang Urip Sumoharjo yang ditemui sore tadi.

Untuk informasi lebih lanjut, bisa dilihat di Instagram, @daihatsumakassar atau datang langsung ke cabang Urip Sumoharjo atau Cabang Sultan Alauddin. (*)