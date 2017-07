Beautiful Malino Target 10 Ribu Wisatawan

Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM,SUNGGUMINASA- Pemerintah kabupaten Gowa menargetkan jumlah pengunjung atau wisatawan mencapi 10 ribu orang saat event Beautiful Malino berlangsung 14-15 Juli besok.

Kepala Seksi Promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gowa, Nursapa Majid, target tersebut dilihat dari Malino yang dikenal sebagai daerah wisata yang sering dikunjungi setiap akhir pecan di Sulsel, khususnya Gowa.

“Kita optimis event ini mampu mendongkrak kunjungan wisatawan, makanya kami prediksi jumlah wisatawan mencapai 10 ribu orang,” katanya Selasa (11/7/2017).

Malino, lanjut Nursapa menyimpan banyak keunggulan sebagai daerah wisata. Dan dengan adanya event yang dipastikan masuk sebagai agenda event Pemprov Sulsel akan semakin menambah tingginya nilai komersial.

Pada puncak acara Jumat 14 Juli nanti pengunjung bisa memilih menyaksikan kegiatan yang ada, seperti lomba sepeda gunung, traditional games, six mansion ban perform, coffee brewing class, live acoustic, parade kesenian tradisional sinrili , pakacapi dan perform dari Andra and The Backbone.

"Sementara 15 Juli akan ada yoga class, lomba lari lintas alam, lomba sepeda gunung, coffee brewing class, parade bunga, fun games, atraksi tarian daerah, launching heritage, serta Musikimia Band perform yang berakhir di malam hari. Jadi kami pastikan seru, makanya silahkan ikut ramaikan,” ujarnya lagi. (*)