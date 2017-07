Karateka Luwu Timur Raih Medali Emas Kejuaraan Inkado Sulsel

Laporan Wartawan TribunLutim.com, Ivan Ismar

TRIBUNLUTIM.COM , MALILI- Karateka Luwu Timur berhasil meraih medali di kejuaraan Indonesia Karate-Do (Inkado) Sulsel.

Kegiatan berlangsung di gedung olahraga kantor gubernur Sulsel, Makassar, 7-9 Juli 2017.

Ketua DPRD Luwu Timur Amran Syam mengatakan Luwu Timur mengirim 52 atletnya.

Atlet tersebut, kata Abang sapaan Amran menyumbang tujuh medali emas, lima perak dan sembilan perunggu.

"Tentu kami bangga dengan prestasi yang diraih karateka Luwu Timur di kejuaraan ini," kata Amran kepada TribunLutim.com, Minggu (9/7/2017).

Tiga karateka lainnya juga meraih predikat best of the best.

Ketiganya adalah Muh Ardhiyat juara satu kategori putra, Alvira juara dua putri dan Angga juara dua putra. (*)