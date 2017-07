PDIP Reken None Jadi Penantang Danny Pomanto

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-

Tim Desk Pilkada DPW Partai Demokasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulsel memanggil khusus Irman Yasin Limpo untuk ikut uji kepatutan dan kelayakan PDIP Sulsel di Sekretariat PDIP Sulsel, Jl Gunung Bawakaraeng, Makassar, Sulsel, Minggu (9/7/2017) via rilis ke Tribun.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sulsel Irman Yasin Limpo alias None ini bakal maju maju sebagai kandidat Walikota Makassar menantang petahana atau incumbent Ramdhan Danny Pomanto 2018 mendatang.

None ikut uji kepatutan dan kelayakan sehari setelah Danny Pomanto ikut feet and profer test PDIP Sulsel.

Danny fit and proper test ikut, 8 Juli 2017 sedangkan None, 9 Juli 2017.

Sementara itu, bakal calon wali kota Syamsu Rizal, Andi Rachmatika Dewi alias Cicu, Mustaman, Adi Rasyid Ali bakal ikut fit and proper test secara kolektif di PDIP Sulsel, 10 dan 11 Juli 2017.

"Hanya Pak Danny dan Pak None itu beda tanggal dan tersendiri. Ya kita kasih beda yang pemenang dulu (Danny) dan Runner up (None) pada pilwali 2013 lalu, yang lain kolektif," ujar Wakil Ketua DPW PDIP Makassar, Arsony.

Arsony mengatakan Danny sudah mengikuti fit and proper test di PDIP.

"Hanya Pak None yang kita lihat bisa menumbangkan Danny," ujar Arsony.

Sedangkan, Wakil Ketua PDIP Sulsel, Husain Djunaid mengatakan hal yang sama.

"Selamat datang Pak None, penantang luar biasa ini," ujar Husain.

Tim feet and profer test yakni Andi Ashari Mangkona, Iqbal Arifin (Ketua Bappilu), Irhamsyah Gaffar (Wakil Ketua Pemuda Olahraga PDIP Sulsel), Iin Manabah (Ketua OKK) Husain Junaid (Wasek Internal) dan Risfayanti Muin (Wasek Eksternal). (*)