Pameran Perlengkapan Sekolah Akan Hadir di PIPO Mall

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Phinisi Point (PIPO) Mall bakal mengadakan kegiatan School and Toys Fair di mal tersebut, 10-16 Juli 2017.

School and Toys Fair merupakan pameran dengan konsep back to school dan sekaligus sebagai rangkaian periode libur sekolah.

Baca: FOTO: Stangerz Toys di Mal PIPO, Tawarkan Berbagai Produk Mainan

Tenant yang akan hadir didominasi oleh tenant dengan konsep pendidikan dan anak-anak.

Pameran ini akan berlangsung di Atrium Netral Zona London Upper Ground Phinisi Point dan menghadirkan 17 booth, beberapa diantaranya adalah Erlangga, Gramedia, Jilc, Yamaha Musik, STIMIK kharisma, CNW, EFRAIM Musik, Graha Media, Simpatik dan Sinar Jaya.

Baca: FOTO: Yuk ke Rumah Balon Holiday Wonderland Mal PIPO

General Manager Phinisi Point Anggraini dalam Konferensi Pers, Sabtu (8/7/2017) mengatakan, pameran yang kami gelar ini sebagai rangkaian dari periode libur sekolah jadi umumnya tenant kami lebih ke anak sekolah. Jadi orang tua tidak usah khwatir jika membawa anaknya ke PIPO.

Selain belanja dan berwisata kuliner mereka juga bisa mengajak anak-anak mereka ke pameran kami.

Apalagi ada gramedia banyak buku, ada jilc juga untuk kebutuhan pengembangan skill bahasa Inggris serta yamaha musik untuk pengembangan skill bermusik.

"Pokoknya di pameran ini lengkap dari kebutuhan buku pelajaran hingga pengembangan skill semua ada," ujarnya.

Selama kegiatan ini berlangsung akan banyak pula rangkaian kegiatan yg akan dihadirkan.

Akan ada lomba dance, menyanyi, fashion show, game online yang meperebutkan uang tunai, trophy dan goodie bag dari sponsor serta penampilan khusus INLA dengan flashmod, parade oleh karyawan PIPO dengan seragam sekolah, drum band, color guard serta cosplayers.

Director of PR & IT Phinisi Hospitality, Steel Punuh mengungkapkan, school and toys Fair ini memiliki keunikan tersendiri yang tentunya akan beda dengan pameran pada umumnya.

"Selain booth yang menawarkan kebutuhan sekolah dan fasilitas pengembangan skill anak-anak. Keunikan ini akan hadir saat opening school and toys Fair tanggal 10 Juli dan 1 hari sebelum penutupan pameran tanggal 15 Juli. Anda akan berjumpa dengan banyak orang yang mengenakan seragam sekolah. Mereka ini adalah semua karyawan PIPO. Kami ingin meyuguhkan sesuatu yang spesial bagi pengunjung dan kiranya ini akan menjadi pengalaman unik dan berkesan untuk mereka," ujarnya. (*)