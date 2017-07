New Makassar Mall akan Gelar Pameran Gadget Hingga Fashion

Manajemen Tribun Timur bersilaturahmi dengan Menajemen New Makassar Mall yang berlangsung di Cafe Mall Ratu Indah, Makassar, Sabtu (8/7). Selain silaturahmi pertemuan tersebut membahas hubungan kerjasama antar manajemen. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

Manajemen Tribun Timur bersilaturahmi dengan Menajemen New Makassar Mall yang berlangsung di Cafe Mall Ratu Indah, Makassar, Sabtu (8/7). Selain silaturahmi pertemuan tersebut membahas hubungan kerjasama antar manajemen. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Manajemen New Makassar Mal kian gencar menghelat pameran, untuk mengenalkan dan mempromosikan tempat perbelanjaan dan tenant di eks Pasar Sentral Jl KH Wachid Hasyim Makassar tersebut.

Selepas pameran bertajuk Berkah Ramadan pada Juni lalu, manajemen New Makassar Mal menghelat pameran kedua bertemakan Spirit of July di Main Hall New Makassar Mal, mulai Senin (17/7/2017) hingga Sabtu (22/7/2017) mendatang.

General Manager New Makassar Mal, Imran Bachtiar yang ditemui di salah satu kafe di Mal Ratu Indah (MaRI) Makassar, Jl Dr Sam Ratulangi Makassar, Sabtu (8/7/2017) menuturkan, pameran gadget, electronic, fashion, dan perlengkapan sekolah diikuti 40 tenant.

"Saat ini kita sedang dekorasi tenant. Senin nanti (besok) kita akan bertemu dengan seluruh exhibitor untuk membicarakan terkait promo yang akan diberikan nantinya," kata Imran sapaanya.

Selain menawarkan beberapa produk, manajemen juga menghelat beberapa lomba untuk memeriahkan pameran.

"Ada tiga lomba yang kita helat, yakni dance, fashion show, dan stand up comedy. Selain mendapatkan trophy, total hadiah hingga jutaan rupiah," jelas Imran. (*)

Lomba Fashion Show

- Audisi : Selasa (18/7/2017) pukul 13.00 Wita. Tema casual dan seragam sekolah

- Final : Kamis (20/7/2017) pukul 13.00 Wita. Tema gaun malam

- Tempat : Main Hall New Makassar Mal

- Syarat :

1. Usia peserta mulai 4-10 tahun

2. Melampirkan foto copy akte kelahiran

3. Registrasi ulang dan pengambilan nomor peserta pada (21/7/2017)

4. Biaya pendaftaran gratis

Lomba Dance

- Audisi : Senin (17/7/2017) pukul 13.00 Wita

- Final : Jumat (21/7/2017) pukul 13.00 Wita

- Tempat : Main Hall New Makassar Mall.

Syarat :

1. Peserta dance Minimal 3 orang dalam 1 tim

2. Terdiri dari dua kategori, pelajar dan umum

3. Registrasi ulang dan pengambilan nomor peserta pada (21/7/2017)

4. Biaya pendaftaran gratis.