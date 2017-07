Timoho Agung Wisata Gelar Manasik Haji Khusus, Diikuti 200 JCH

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen biro perjalanan umrah dan haji khusus PT Timoho Agung Wisata dan Meida Wisata mengadakan acara manasik haji khusus di Gardenia Hall Grand Clarion Makassar, Jumat (7/7/2017).

Kegiatan manasik haji ini telah berlangsung selama tiga hari. Sebanyak 200 jamaah calon haji mengikuti bimbingan tersebut.

CEO PT Timoho Agung Wisata-PT Meida Wisata, Meity Rahmatia mengatakan, jamaah calon haji dijadwalkan berangkat pada 11 Agustus 2017.

"Sebelum berangkat, kami memastikan kondisi fisik jamaah dengan menghadirkan dokter untuk medical check-up di Clarion, kesiapan para jamaah dan memberikan bimbingan khusus selama tiga hari berturut turut. Bahkan kami fasilitasi layanan full board selama tiga hari di Clarion," ungkap Meity.

Selama di tanah suci Mekkah, jamaah calon haji PT Timoho Agung Wisata bakal menginap di hotel Grand Zam-Zam dan di Madinah menggunakan hotel bintang lima setaraf.

Dia menambahkan, besaran biaya haji khusus tergantung kebijakan masing-masing biro perjalanan. Kemenag hanya menetapkan biaya minimal 8.000 dollar AS. PT Timoho Agung Wisata membanderol paket 8.000-8.500 dollar AS untuk haji khusus (plus) selama kurang lebih 25 hari.

Salah satu layanan yang disediakan PT Timoho Agung Wisata adalah memboyong kurang lebih 10 pembimbing untuk mengawal jamaah selama beribadah.

Mereka diantaranya Ust H M Hasbi Husain, Lc, H Muh Sultan, S Ag, Dr Mujetabah dan Ust Amri Delong. Selain itu, tim dokter juga disiagakan.

Persiapan lainnya yaitu di bidang transportasi, biro perjalanan ini menyiapkan bis yang nyaman untuk mengakomodasi jamaah. Khususnya di area Mina dan Arafah. (*)